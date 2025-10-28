В Реутове активно благоустраивают сквер на улице Октября

В Реутове продолжается реконструкция сквера по адресу: ул. Октября, дом № 5, в рамках программы по созданию комфортной среды в городе. Полное завершение всех работ запланировано на начало лета следующего года, сообщает пресс-служба администрации округа.

Важным этапом в благоустройстве стала подготовка к озеленению территории. Весной на месте спиленных аварийных деревьев планируется посадка новых растений: черемухи, клена, спиреи, сирени, а также многолетних цветов. На текущий момент на территории сквера уже закончен демонтаж старых малых архитектурных форм, как сообщает заместитель начальника управления дорожного хозяйства, благоустройства и автомобильной инфраструктуры Софья Семенова.

Сейчас ведутся основные работы по прокладке твердого покрытия пешеходных дорожек. Проект, проводимый администрацией города, предусматривает создание многофункционального пространства для реутовчан всех возрастов.

В обновленном сквере появятся как спокойные зоны с современными скамейками и качелями, так и площадки для активного досуга — детского игрового и спортивного. Аллея на улице Октября, 5 вновь станет популярным местом для отдыха в городе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.