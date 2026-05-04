В Реутове 3 мая раздали Георгиевские ленты жителям

Активисты «Молодой Гвардии», «Волонтеры Подмосковья» и «Волонтеры Победы» 3 мая раздали жителям Реутова Георгиевские ленты у мемориала «Реутовцам, погибшим за Отечество». Участникам акции также напомнили о правилах ношения символа воинской славы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция прошла в рамках международного проекта «Георгиевская ленточка». Волонтеры вручали оранжево-черные ленты горожанам и рассказывали, как правильно носить один из главных символов Дня Победы.

Активисты подчеркнули, что цель мероприятия — сохранить память о героях Великой Отечественной войны. В декабре 2022 года Георгиевская лента получила официальный статус символа воинской славы России.

Продолжение акции запланировано на 5 мая. В 15:00 молодогвардейцы будут раздавать ленты в городском парке «Фабричный пруд». Акция «Георгиевская ленточка» проходит во всех 89 регионах России и в 30 странах мира. Информацию о местах ее проведения публикуют на официальном портале «Волонтеров Победы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.