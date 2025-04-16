В Реутове 25 апреля «Диктант Победы» напишут на 17 площадках

Городской округ Реутов 25 апреля присоединится к международной акции «Диктант Победы». В этом году в наукограде организовали 17 площадок, чтобы каждый житель смог проверить свои знания о военной истории России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участвовать можно как очно, так и онлайн — все подробности и регистрация доступны на официальном сайте диктантпобеды.рф. Организатором акции выступает партия «Единая Россия», а вопросы диктанта охватят не только события Великой Отечественной войны, но и современные страницы защиты Отечества, включая специальную военную операцию.

«Диктант Победы» — это не просто проверка знаний, а возможность сохранить историческую память и передать её будущим поколениям. Приглашаем школьников, студентов и взрослых присоединиться к акции. Ведь именно в единстве прошлого и настоящего — сила нашей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.