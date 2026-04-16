В Реутове 22 и 23 апреля проверят готовность служб к ЧС

Проверка готовности сил гражданской обороны к чрезвычайным ситуациям пройдет в Реутове 22 и 23 апреля. В администрации округа 16 апреля обсудили порядок проведения практических мероприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Сергей Костельнюк отметил, что работа в округе ведется в штатном режиме совместно со спасательными службами и ЕДДС в рамках ежедневного мониторинга. В образовательных, социальных и культурных учреждениях, а также на предприятиях регулярно проходят инструктажи, тренинги и практические занятия. Специалисты проверяют укомплектованность средствами индивидуальной защиты, а также готовность оборудования и техники.

22 и 23 апреля в муниципалитете пройдет плановая проверка готовности к выполнению задач по защите населения, материальных и культурных ценностей при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Запланированы тактико-специальные учения с участием сил гражданской обороны и проверка систем оповещения с практической отработкой ликвидации аварий и ЧС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.