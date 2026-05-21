В Реутове 21 мая обсудили подготовку к ГИА-2026

Совещание по подготовке к государственной итоговой аттестации прошло 21 мая в администрации Реутова. Руководители профильных служб подтвердили готовность к проведению экзаменов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоялась в формате межведомственного взаимодействия. Участники обсудили организацию и проведение государственной итоговой аттестации в школах города в 2026 году.

Заместитель главы Реутова Оксана Рогачева-Маслова обозначила стратегические направления подготовки к ГИА-2026 и подчеркнула важность скоординированной работы всех структур. Главный эксперт управления образования Наталья Кузьмина представила доклад о готовности образовательной системы к основному этапу аттестации.

Представители служб ЖКХ, здравоохранения и правоохранительных органов сообщили о полной готовности обеспечить общественный порядок, безопасность и бесперебойную работу пунктов проведения экзаменов. По итогам встречи стороны подтвердили необходимость дальнейшей координации для успешной организации экзаменационной кампании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.