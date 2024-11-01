В Реутове 14 ноября наградят победителей творческого конкурса «Верное слово»

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14 ноября этого года в Центре культуры и искусств города Реутов состоится торжественная церемония награждения победителей VII регионального открытого творческого конкурса «Верное слово». Об этом сообщает пресс-служба Союза журналистов Подмосковья.

Организаторы конкурса — Союз журналистов Подмосковья (Московское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России») и Московская митрополия Русской православной церкви — реализуют этот проект в целях продвижения российских традиционных духовно-нравственных ценностей и поддержки журналистов, сохраняющих эти темы в повестке современных медиа.

Конкурс в этом году собрал беспрецедентное число участников, объединив журналистов из 26 городов Подмосковья и 56 городов других регионов РФ.