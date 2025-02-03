В Республике Коми введен в эксплуатацию комплекс по сортировке отходов с пропускной способностью 80 тыс. т ежегодно, передает пресс-служба Российского регионального оператора.

На территории полигона в районе Дырнос построен объект для сортировки твердых коммунальных отходов, рассчитанный на 80 тыс. т ежегодной загрузки. РЭО поддержал создание этого сооружения.

«На полигоне в Дырносе, Республика Коми, появился значимый объект — это модульная линия для сортировки и временный ангар для техники. Его возможности позволяют обрабатывать до 80 тыс. т в год. На него поступает 40% всех отходов региона. Комплекс возведен для быстрой обработки отходов на существующем полигоне ТКО при участии Правительства Республики и в рамках нового нацпроекта „Экологическое благополучие“», — поделился руководитель РЭО Денис Буцаев.

Компания «Эко-Сфера», обслуживающая полигон, оперативно завершила установку объекта.

Уже были запущены технологические испытания и настройка оборудования на сортировочном комплексе, чтобы после получения всех необходимых разрешений станция начала свою полноценную работу. Тут планируется извлечение металла, различных видов пластика, алюминия и бумаги. Ассортимент вторичных материалов будет со временем увеличиваться благодаря заключению новых соглашений с перерабатывающими предприятиями.

«Это второй за полгода комплекс для обработки ТКО в Коми. Создание инфраструктуры для работы с отходами в регионе будет продолжено, что позволит сократить объемы захоронения на полигонах и увеличить долю вторичных ресурсов для повторного использования. В ближайшие годы такие сортировочные комплексы будут открыты на всех девяти полигонах региона, ежедневно принимающих коммунальные отходы. Программа по сортировке ТКО согласована», — сказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин.

Дополнительный сортировочный комплекс установлен в Усть-Вымском районе на соответствующем полигоне.

«Региональный оператор по обращению с ТКО вместе с организацией, отвечающей за полигон в Усть-Вымском районе, уже завершили настройку оборудования. Лицензия на переработку отходов получена, а объект включен в территориальную схему обращения с отходами. Когда все разрешения будут на руках, сортировка в Айкино начнётся», — резюмировал директор Регионального оператора по обращению с ТКО Дмитрий Кондратенков.