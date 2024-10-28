В Республике Коми два дня не могут поймать сбежавшего с фермы страуса

В Пажге Республики Коми сбежал страус, которого сначала не могли найти, а когда обнаружили в лесу, не смогли поймать, пишет Baza .

Нелетающая птица сбежала с фермы 26 октября после стычки с другим страусом-самцом. Питомец фермы скрылся в лесу, но, несмотря на то, что его уже нашли, поймать все равно не могут — он умело уходит от погони.

Фермеры попытались использовать дротики со снотворным, чтобы поймать птицу, но потерпели неудачу. Оказалось, что перья страуса слишком плотные и усыпить его таким образом не получается.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что страуса пытаются поймать в том числе с привлечением собак. Его стараются окружить со всех сторон, чтобы в дальнейшем вернуть на ферму.