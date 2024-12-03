В региональной общественной приемной «Единой России» Московской области открылся «Шахматный клуб Сергея Карякина»

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов подчеркнул, что шахматный клуб станет площадкой для работы над развитием молодого поколения. В клубе планируется проводить мероприятия разного уровня, связанные с шахматами, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Этот интеллектуальный вид спорта получил широкое распространение благодаря множеству онлайн-приложений, которые позволяют людям соревноваться и погружаться в соревновательные процессы. Однако ничто не заменит живое общение и возможность на практике разбирать ошибки с профессионалами. Сегодняшний матч с чемпионом мира я считаю знаковым и символичным стартом для создания еще одной точки притяжения, связанной с этим видом спорта, который безусловно развивает личность и открывает новые возможности для каждого», — рассказал Игорь Брынцалов.

Чемпион мира дал сеанс одновременной игры на двадцати досках. Среди участников сеанса были участники специальной военной операции и их близкие, школьники, волонтеры, представители «Молодой Гвардии Единой России» Московской области. Трое участников сыграли с чемпионом мира вничью.

«Очень рад вас всех приветствовать. Хотел бы поблагодарить за поддержку, за то, что мы продолжаем открывать шахматные клубы Сергея Карякина. Я считаю, что наше сотрудничество с партией очень хорошее и правильное, оно позволяет по всей стране создавать необходимые условия для того, чтобы дети, могли заниматься шахматами. Важно, чтобы шахматные клубы функционировали, и любой человек мог прийти, поиграть. Это замечательное времяпрепровождение», — прокомментировал Сергей Карякин.

По окончанию мероприятия Сергей Карякин вручил памятные подарки соперникам по игре и раздал автографы всем желающим.

Руководитель региональной общественной приемной в Московской области Алла Полякова рассказала, что региональная общественная приемная оказывает активное содействие Федерации шахмат Московской области в проведении шахматных турниров на территории региона. Сотрудничество продолжается уже более года. За это время провели ряд крупных мероприятий по развитию шахматного спорта в регионе: космический турнир «Vыше только Zвезды», отправили юных талантливых шахматистов региона в Артек, организовали фестиваль «Мемориал Юрия Дохояна».

«На территории нашего региона Партия „Единая Россия“ реализует 22 партийных проекта, которые затрагивают различные сферы жизни и интересов наших граждан. Площадки приемных Партии „Единая Россия“ являются точкой объединения наших жителей. Для нас большая радость, что сегодня на площадке Региональной общественной приемной Партии „Единая Россия“ в Реутове открывается шахматный клуб Сергея Карякина. Не сомневаемся, что он будет популярен среди жителей, ведь это прекрасная возможность для занятий любимым видом спорта», — прокомментировала Алла Полякова.

Клуб Сергея Карякина — это единое сообщество шахматистов по всей России. Шахматные клубы и школы открываются во всех регионах страны на площадках Штабов общественной поддержки и региональных общественных приемных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.