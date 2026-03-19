В редакции RTVI сократили более 20 сотрудников

В диджитал-редакции RTVI начались массовые увольнения, сокращены более 20 человек. Об уходе руководства сообщили источники в редакции, сообщает Газета.ru .

По данным двух источников, к 19 марта в RTVI уволили более 20 сотрудников. Речь идет о диджитал-редакции: информационном отделе, спецкорах, бильд-редакторах и SMM-специалистах. Собеседник уточнил, что часть сотрудников, работавших по договорам ГПХ, уже уволили, а оформленных по Трудовому кодексу уведомили без разъяснений по выплатам.

«В так называемой диджитал-редакции внезапно начались массовые увольнения. Общая кадровая потеря на сегодняшний день — уже точно больше 20 человек, но это не окончательные данные», — сообщил источник на условиях анонимности.

Он добавил, что посты покинут главный редактор сайта и СЕО, при этом новые руководители не представлены и план работы в сокращенном составе не озвучен. По его словам, изменения пока не затронули телеканал.

Еще один источник подтвердил факт массовых увольнений. Представитель RTVI заявил, что не может подтвердить или прокомментировать эту информацию.

RTVI — международное мультиплатформенное СМИ на русском и английском языках, основанное в 2002 году. Штаб-квартиры находятся в Москве и Нью-Йорке, вещание ведется в 187 странах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.