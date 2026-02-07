В реабилитационном центре Северной Осетии помогают пережившим трудности детям

В Республиканском детском реабилитационном центре Северной Осетии оказывают помощь тем, кто пережил потерю, трудности и чувствует тревогу. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

В центре проходят реабилитацию дети из многодетных и приемных семей с психоэмоциональными травмами. Также там лечатся беженцы из Донбасса.

Детям предоставляют как реальную помощь, так и просто помогают сохранять надежду. Процессом руководит директор Зарина Цагараева.

На опубликованной записи она рассказала, что центр помогает социально реабилитироваться. Цагараева работает в учреждении уже 25 лет, со дня его появления.

Свою карьеру в заведении начинала рядовым специалистом. Уже девять лет руководит центром.

Учреждение выиграло грант по работе с детьми с психоэмоциональными травмами. Его реализовали в 2025 году на базе центра.

Также на территории учреждения открыт пункт временного размещения для жителей Донбасса, которые покинули свои дома. Дети получают образование в школе, ходят в секции, кружки допобразования.

Цагараева особенно гордится тем, что дети приняли традиции осетинского народа. Они танцуют национальные танцы. Еще их обучили выпечке осетинских пирогов.

В 2025 году было восемь выпускников. Они закончили школу с золотой медалью и набрали высокие результаты по ЕГЭ.

Госфонд «Защитники Отечества» был создан для поддержки участников СВО и ветеранов. Важность фонда в том, что в одном окне можно получить почти все услуги. Центр вместе с «Защитниками Отечества» будет поддерживать семьи, участников и погибших в спецоперации.

Миссия учреждения состоит в помощи людям. Центр — передовой в социальной сфере, добавила Цагараева.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.