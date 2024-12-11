В детском саду Лосино-Петровского прошла торжественная церемония

В рамках реализации всероссийского проекта «Орлята-дошколята» прошла торжественная церемония посвящения воспитанников подготовительных групп СП «Детский сад» корпус 1 «Аленький цветочек», корпус 2 «Белочка», корпус 3 «Фиалка» и корпус 4 «Кроха» в «Орлята-дошколята России», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие началось с торжественного поднятия государственного флага Российской Федерации.

Во время мероприятия воспитанники прослушали легенду об орлятах, узнали, что быть «Орленком» — это не только честь, но и ответственность, это значит во всем и всегда быть впереди.

Познакомились с треками, которые предстоит им пройти в течение года. Советник директора по воспитанию Яшанина Н. П. произнесла торжественную клятву орлят вместе с дошколятами.

В завершении торжественной церемонии прозвучала главная песня «Орлята России».

Мы от всего сердца желаем нашим юным Орлятам встать на крыло и уверенно отправиться в добрый путь навстречу своим мечтам, добрым делам, великими свершениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.