В рамках профориентационной программы участники СВО посетили Подольский водоканал

Для слушателей третьего потока программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитие территорий» провели выездное практическое занятие на Подольском водоканале, сообщает МинЖКХ Подмосковья.

Будущие управленцы познакомились с полным циклом работы предприятия — от подъема артезианской воды, подаче потребителям и обработки на городских очистных сооружениях до очистки стоков.

На примере действующих мощностей участникам показали, как сегодня выстраивается работа стратегически важного объекта городской инфраструктуры. Основной акцент был сделан на технологиях, экономике и экологической безопасности.

С чем познакомились участники:

— современные методы обеззараживания. Специалисты водоканала продемонстрировали, как работает система очистки с применением гипохлорита натрия. Обсудили альтернативные методы обеззараживания, их эффективность, надежность и экономические расходы на эксплуатацию.

— автоматизация процессов. Гостям показали, как автоматика управляет дозированием реагентов в зависимости от реальной нагрузки. В зависимости от сезона и качества поступающей воды подача реагентов меняется в необходимом диапазоне, что позволяет экономить ресурсы и обеспечивать качество обеззараживания.

— защита водных ресурсов. Участникам объяснили принципы содержания зон санитарной охраны первого пояса вокруг скважин. На конкретных примерах разобрали, почему чистота на поверхности земли сегодня влияет на качество воды, которую следующие поколения будут использовать в будущем.

— экономика предприятия. На реальных цифрах слушатели разобрали, как формируется себестоимость воды.

Участники не только наблюдали за работой оборудования, но и активно включились в диалог с сотрудниками предприятия. Ветераны СВО смогли задать профильные вопросы технологам и руководству водоканала, обсудить практические кейсы и обменяться опытом.

Ранее в рамках программы ветераны СВО уже посетили Ситуационный центр Москвы и Мособлгаз. В конце обучения им предстоит защита дипломных проектов по стратегиям развития конкретных муниципалитетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.