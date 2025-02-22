В рамках капремонта на территории спортивного комплекса в Егорьевске установят современные трибуны

На территории спорткомплекса «Мещера» продолжается капитальный ремонт. Рабочие завершили демонтаж трибун и производят выемку верхнего слоя грунта, чтобы проложить коммуникации для обустройства футбольного поля с подогревом и искусственным покрытием, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Егорьевск.

Демонтаж также проходит внутри административного здания СК «Мещера». Здесь заменят кровлю, отремонтируют фасад и обновят инженерные коммуникации.

На территории спортивного комплекса после капитального ремонта разместят дополнительное мини-футбольное поле, установят современные модульные трибуны на 1200 мест с крытым навесом, раздевалки, систему освещения, две зоны для воркаута, теннисный корт, универсальную волейбольную площадку, секторы для прыжков и метания ядра. Также будут установлены новое табло и мачты освещения.

Обновление СК «Мещера» откроет больше возможностей для проведения соревнований и развития в городе легкой атлетики, футбола и других видов спорта. В настоящее время в соревнованиях Московской области по футболу участвует более 300 спортсменов из Егорьевска, которые входят в состав 12 детских и 2 взрослых команд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.