В рамках форума-фестиваля «Москва 2030» горожане могут посетить соцучреждения

Жителей и гостей столицы приглашают стать участниками открытых экскурсий, которые проводятся в социальных учреждениях в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что жители мегаполиса смогут изнутри посмотреть на работу школ, центров московского долголетия и ментального здоровья. Последние пользуются наибольшей популярностью.

В столице открылись два центра ментального здоровья. Экскурсии там проводятся каждый вторник и четверг в 11:00 и 15:00. Они будут проходить по 5 сентября. Гостей познакомят с самим центром и различными методами инструментальной терапии.

Центры московского долголетия открыты для посещения в 11:00 с понедельника по субботу. Экскурсии будут проводиться по 7 сентября. Гости смогут побывать и в кадровом центре департамента здравоохранения города Москвы. Экскурсии там проводятся по понедельникам 19, 26 августа и 2 сентября в 10:00 и 12:00.

Кроме того, 29 августа и 5 сентября в 12:00 москвичи могут побывать в центре женского здоровья. А 17, 31 августа и 7 сентября в 12:00 и 14:00 пройдут экскурсии во Дворце пионеров на Воробьевых горах, где гостей познакомят с историей его создания.

3, 5 и 7 сентября москвичей приглашают побывать в двух отремонтированных школах. 15, 22 и 29 августа, а также 2, 4 и 6 сентября для посещения будет открыт центр «Профессии будущего». 21, 28 августа и 4 сентября в 10:00 гости смогут побывать в едином центре поддержки участников СВО.

Также в этом году горожанам представится возможность побывать во флагманском центре Городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова.

Все посещения бесплатные. Требуется регистрация на сайте форума-фестиваля в специальном разделе «Экскурсии». Количество мест ограниченно.

Узнать подробности о форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» можно на официальном сайте. Он работает до 8 сентября.