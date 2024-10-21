В рамках дня открытых дверей в Раменском колледже прошли профессиональные пробы, где школьники выполнили производственные кейсы по мехатронике, электронике, мобильной робототехнике, пожарной безопасности, виртуальной сварке для юниоров, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На мехатронике познакомились с принципами автоматизации производства, рассмотрев, как работает мини-производственная линия по изготовлению печенья. В рамках кейса «машиностроение» для того чтобы лучше понять процесс измерения и анализа данных, ребята использовали измерительный инструмент в виде карандаша и решали кроссворды.

При помощи мультиметра, тестера и осциллографа для проведения измерений напряжения, тока и сопротивления ребятами был найден код электронного замка. Так прошел кейс по электронике.

Строительство роботов и управление ими дистанционно позволило школьникам изучить устройство робототехнических комплексов и научиться управлять ими дистанционно, что позволило понять, как работают современные робототехнические системы и как их можно применять в различных сферах.

У школьников появилась возможность на практике применить некоторые навыки, которые могут спасти жизнь в случае пожара. С помощью специальных узлов, которые используются пожарными для спасения людей и имущества, ребята освоили основные способы оказания первой помощи при различных травмах и состояниях.

Во время занятий по виртуальной сварке школьники получили возможность погрузиться в мир технологий и мастерства, что позволило им ознакомиться с основами сварочного дела без вреда для здоровья и окружающей среды.

Администрация колледжа, карьерные консультанты, специалисты, работодатели, педагоги-наставники и амбассадоры подробно рассказали о преимуществах обучения и ответили на все интересующие вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.