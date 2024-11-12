В рамках Дня доброты состоится акция по сбору гуманитарной помощи в Раменском

МКУ «ТУ ГЖЕЛЬ» совместно с Раменским молодежным центром, Гжельским благотворительным фондом «Доброгжель» приглашают поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для нуждающихся. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Акция состоится 13 ноября. Всех желающих ждут с 10.00 до 18.00 в поселке Электроизолятор, дом 52. Акция состоится в рамках Дня доброты.

Чтобы помочь нуждающимся, можно принести: стиральный порошок (детский и обычный); универсальную соду; хозяйственное, детское или туалетное мыло; жидкость для мытья посуды; чистящие порошки для кухни и санузла; губки, мочалки, щетки и перчатки; шампуни; детские кремы; присыпки или кремы под подгузник; детские средства для купания; зубная паста и щетки; женские средства гигиены; салфетки влажные; продукты быстрого приготовления; чай, кофе, сахар.

Благотворительный фонд «Доброгжель» оказывает помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Подопечные фонда — малоимущие и многодетные семьи, одинокие люди, пенсионеры, дети-инвалиды, погорельцы, детские дома.

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