В рамках «Диктанта Победы» в Подмосковье прошла акция «Письмо Герою»

Она прошла впервые на уникальных площадках «Диктанта Победы» в Можайском и Дмитровском городских округах. Организаторами выступили «Единая Россия» совместно с «Почтой России»

Участникам «Диктанта Победы», помимо интерактивной программы на уникальных площадках, самого теста на знание истории Великой Отечественной войны, предлагалось написать письмо бойцам Российской армии, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.

«Письмо Герою» мы совместили с «Диктантом Победы», чтобы еще раз напомнить всем о важности сохранения памяти о подвигах наших героических предков и необходимости поддержки сегодняшних защитников Отечества. Сегодняшние бойцы, без преувеличения, являются настоящими продолжателями дела наших отцов и дедов — дела борьбы с фашизмом. Нашим парням на фронте важна поддержка всех жителей страны», — заявил первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» по агитационно-пропагандистской работе, депутат Госдумы Александр Коган.

На двух уникальных площадках «Диктанта Победы» были установлены специальные почтовые ящики. В них участники складывали письма с пожеланиями скорее вернуться домой с победой. Примечательно, что письма военнослужащим многие оформляли в форме «солдатских треугольников» в духе посланий времен Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.