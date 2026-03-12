В рамках акции «Дни Росгвардии» подольские кадеты посетили базу ОМОНа «Русич»

Экскурсию для кадетов росгвардейских классов школы № 18 имени Подольских курсантов организовали сотрудники ОМОНа «Русич» совместно с представителями Подольского ОВО 10 марта. Юные патриоты смогли больше узнать о службе, требующей мужества, профессионализма и преданности Отечеству, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Перед началом мероприятия собравшиеся почтили память сотрудников ОМОНа, погибших при исполнении служебного долга — кадеты и сотрудники Росгвардии возложили цветы к памятнику героям.

После памятной церемонии ребята познакомились с современным вооружением и техникой. Инструкторы подробно рассказали о каждом образце оружия, уделили внимание его техническим характеристикам и особенностям применения в различных служебных ситуациях. Кадеты также узнали о специфике службы, важности строгого соблюдения мер безопасности и высокой ответственности, которая возлагается на сотрудников.

Одна из самых захватывающих частей экскурсии — интерактивный тир. В нем кадеты попробовали свои силы в стрельбе в безопасных условиях. Под руководством опытных инструкторов они учились основам точности и навыкам правильного обращения с разными видами оружия.

