В рамках «Активного долголетия» в ДК «Сатурн» в Раменском состоялся Осенний бал

«В прошлом году мы организовали отчетный концерт, в котором участвовали долголеты из соседних округов Московской области. Это был двухчасовой концерт без перерывов, который зрители посмотрели на одном дыхании», — поделилась Александра Скрипина, руководитель программы «Активное долголетие» в ДК «Сатурн».

Как рассказали организаторы, долго искали формат мероприятия, изучали опыт коллег из других учреждений культуры. Так и появилась идея организовать Осенний бал. Подготовка к яркому и масштабному событию началась с репетиций, участникам предоставили танцевальный зал и фойе первого этажа в ДК «Сатурн». Особое внимание уделили дресс-коду, женщины должны были быть в элегантных платьях, мужчины — в костюмах.

Торжество началось с традиционных танцев: менуэта, польки и кадрили. Для всех, кто хотел, был организован мастер-класс по танцу под названием «Подергас». На мероприятии выступили почетные гости: ДК «Лель», коллектив «Серебро» из Жуковского, хоровой коллектив «Поющие сердца» КЦСОР «Раменский» и другие.

Мероприятие прошло в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» при поддержке социальных фондов. Это позволило пригласить детей из неполных и малообеспеченных семей, людей с ограниченными возможностями и предпенсионеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.