В Раменском завершили благоустройство Площади Победы

сегодня в 17:50

По Народной программе «Единой России» на площади размером 2,2 гектара выполнена укладка тротуарной плитки и асфальтобетонного покрытия велотрассы, проведено озеленение, установлены малые архитектурные формы и ограждение, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Куратор проекта «Единой России» «Городская среда» Сергей Швага рассказал о создании новых общественных пространств в округе.

«В поселке Ильинский ведется благоустройство зоны отдыха у Ильинского пруда площадью 1,15 га. Здесь появятся детская игровая площадка, зона с качелями и система освещения. Параллельно в поселке Электроизолятор начаты работы по созданию пешеходной зоны вдоль территории Гжельского государственного университета. Площадь благоустройства составляет 0,6 га», — сообщил Сергей Швага.

В настоящее время начались работы в рамках третьего этапа благоустройства зоны отдыха у Борисоглебского озера в Раменском парке (площадь благоустройства — 10,8 га).

Помимо этого, в округе ведутся работы по 16 направлениям, включая объекты крупных общественных пространств и дворовые территории.

В частности, из запланированных 42 детских площадок работы уже завершены на 36. Игровое оборудование смонтировано на безопасном резиновом покрытии, установлены парковые диваны для родителей, ограждения и информационные стенды. Полное завершение работ запланировано на 15 октября.

Параллельно ведутся работы по наружному освещению территорий (выполнены на 13 объектах из 15), произведена замена 900 светильников на энергоэффективные. По этому направлению работы завершат до конца ноября.

Кроме того, полностью обустроено 11 «народных троп» общей протяженностью около двух километров.

По Народной программе партии в 2026 году планируется благоустройство зоны отдыха в селе Софьино.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.