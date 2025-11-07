В Раменском в ДК «Победа» выступил гармонист «Золотой десятки» России Алексей Ефимов

Гостей проекта «Подмосковный арт-визит» 2 ноября принимал ДК «Победа» В Раменском округе. В его стенах состоялся концерт, который надолго запомнится ценителям живого исполнения, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Народный коллектив хор «Русская песня» подготовил для публики особенный подарок, пригласив для совместного выступления гостей — народный коллектив хор русской песни «Радуница» под руководством Даниила Бакке и гармониста «Золотой десятки» России Алексея Ефимова.

С первых же нот в зале воцарилась душевная атмосфера. В этот вечер прозвучали русские, авторские и казачьи песни, которые трогают душу, рассказывают истории о любви, воле, родной земле и воинской доблести.

Сцена объединила два коллектива, которые звучали мощно и слаженно. Песни, известные с детства, звучали объемно, глубоко и проникновенно.

Особенным украшением вечера стало выступление гармониста Алексея Ефимова. Его виртуозные пассажи, лихие наигрыши и народный голос вызывали взрыв аплодисментов. Его гармонь не просто аккомпанировала — она плакала, смеялась и рассказывала истории.

Реакция зала была единодушной и искренней. Многие подпевали знакомые песни, а на лицах светились улыбки и были видны слезы радости. Каждая композиция встречалась и провожалась бурными аплодисментами, а после концерта зрители поднялись со своих мест, устроив артистам продолжительную овацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.