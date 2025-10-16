В Раменском у станции Быково начали строить входные павильоны подземного перехода

В Раменском продолжается строительство подземного пешеходного перехода под железной дорогой между станциями Быково и Удельная, который соединит Южный проспект и улицу Интернациональную, а также обеспечит жителям безопасный проход через ж/д пути МЦД-3, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Строительная готовность объекта составляет более 40%.

«Сейчас ведутся работы по устройству двух секций, которые строятся открытым способом. Напомним, что тоннельная часть перехода строилась методом продавливания 4 крупногабаритных секций из-за близости действующих железнодорожных путей. Также приступили к устройству входных групп и павильонов со стороны Южного проспекта и улицы Интернациональной. Параллельно выполняется устройство деформационных швов и узлов изоляции», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Протяженность тоннельной части пешеходного перехода составит порядка 50 м, он будет оборудован с учетом доступа маломобильных граждан, возле перехода обустроят пешеходную зону. Окончание работ запланировано на 3 квартал 2026 года.

Устройство пешеходного перехода осуществляется в рамках проекта по строительству путепровода в районе платформы Быково и связано с развитием МЦД-3. В рамках реализации данного проекта в декабре прошлого года было открыто движение по путепроводу, который соединил Южный проспект и ул. Леволинейную. Новый объект разгрузил внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшил транспортную доступность Раменского округа.

Кроме того, было обеспечено безопасное движение поездов на Казанском направлении МЖД, а водители избавлены от необходимости простаивать в заторах на железнодорожном переезде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.