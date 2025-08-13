В Раменском центре материнства и детства психолог провела занятие для будущих мам

В Школе матерей Раменского центра материнства и детства состоялась лекция для будущих родителей. Перинатальный психолог Ольга Орехова объяснила женщинам, как пережить сложный период адаптации после рождения малыша, и ответила на вопросы участниц. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалист подчеркнула, что женщине после родов требуется время и силы на восстановление. Серьезной проблемой становится недостаток сна, поскольку режим новорожденного кардинально отличается от привычного распорядка взрослого человека. Матери приходится приспосабливаться к новым условиям, что особенно тяжело при отсутствии помощи со стороны близких или при наличии других детей.

Психолог отметила важный момент: не всякая помощь оказывается полезной, и не вся забота воспринимается положительно, что является абсолютно нормальным явлением.

Следующее занятие в рамках Школы матерей запланировано на 14 августа в 10:00. Его проведет сотрудник органов социальной защиты.

Очные занятия проходят еженедельно по четвергам в Раменском ЦМиД по адресу: улица Махова, дом № 14, третий подъезд, четвертый этаж, конференц-зал. Вход свободный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.