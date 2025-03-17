В Раменском центре материнства и детства прошла лекция о грудному вскармливанию

Лекция, посвященная лактации и грудному вскармливанию, прошла в Школе матерей. На ней Мария Ким, специалист по грудному вскармливанию, поделилась с участницами мероприятия ценными советами, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Она отметила, что после родов необходимо как можно скорее приложить ребенка к груди. Это стимулирует лактацию. В случае, если это невозможно, например, после кесарева сечения, стимуляцию груди можно осуществлять с помощью сцеживания.

Мария Ким также пояснила слушательницам, что приход молока обычно ожидается на 3-4 день после родов. Но это может произойти и немного раньше или позже, так как каждый организм индивидуален.

Чай с молоком или сгущенкой, как и другие теплые напитки, не оказывают непосредственного стимулирующего эффекта на лактацию.

Частота кормлений играет ключевую роль в процессе лактации. Следовательно, важно внимательно отслеживать интервалы между кормлениями и оперативно реагировать на сигналы голода малыша.

20 марта в 10:00 в Школе матерей пройдет следующее занятие «Партнерские роды».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.