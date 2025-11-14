В Раменском стартовала молодежная премия «Луч»

В Раменском муниципальном округе можно подать заявку на молодежную премию «ЛУЧ». Награждение пройдет 5 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

Премия учреждена для поощрения молодежи, активно участвующей в волонтерской деятельности. Организаторы называют ее признанием современных героев среди молодежи, которые способны вдохновлять других на добрые дела.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, молодежные общественные организации, объединения и инициативные группы. Комиссия по присуждению премии рассмотрит заявки по пяти номинациям: «Патриотическое волонтерство», «Надежный тыл», «Герои», «Социальное волонтерство» и «Помощь братьям нашим меньшим».

Для участия необходимо подготовить пакет документов, подтверждающих достижения и вклад в соответствующую номинацию. Подробные требования к документам и порядок подачи заявок изложены в Положении о молодежной премии «ЛУЧ» Раменского муниципального округа.

Заявки принимаются до 2 декабря 2025 года включительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.