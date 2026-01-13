В Раменском стартовала акция по приему елок на переработку

В Раменском с 12 января по 8 февраля работают пункты приема новогодних елок для переработки, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Жители Раменского могут сдать новогодние елки на переработку в рамках экологической акции. Пункты приема работают с 12 января по 8 февраля по адресам: ул. Космонавтов, 17; ул. Гурьева, 17; ул. Высоковольтная, 23; ул. 100-й Свирской Дивизии, 48А («Мегабак»).

Перед сдачей необходимо снять с дерева все украшения, мишуру, гирлянды и не упаковывать елку в пленку или пакеты. Елку или сосну следует привезти чистой.

Собранные деревья переработают в щепу, которую используют для благоустройства парков, создания подстилки для животных или компоста. Акция направлена на сокращение отходов и повторное использование природных ресурсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.