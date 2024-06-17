В Раменском стартовал этап чемпионата «Профессионалы» по пожарной безопасности

В Раменском колледже прошел первый соревновательный день итогового (межрегионального) этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы»-2024, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Участники начали проходить испытания своего профессионализма по компетенции «Пожарная безопасность». Конкурсанты выполняли работы по профилактике пожаров, где было необходимо выявить нарушения правил пожарной безопасности на объекте защиты с составлением и распечатыванием соответствующего документа.

Также ребята проявили себя в организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Участники должны были быстро собрать и надеть пожарную экипировку, затем подготовится к боевому развертыванию, проложить пожарные рукава, потушить условный пожар. Также ребята спасали двух пострадавших, оказывали первую помощь и отключали электроснабжение.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.