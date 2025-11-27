22 ноября на площади у центральной елки в ТУ «Гжель» отметили настоящий предновогодний праздник — день рождения Деда Мороза. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В гости к ребятам пришли веселые аниматоры из отдела досуговой деятельности «Юность» Раменского молодежного центра, а праздник стал возможен благодаря поддержке администрации ТУ «Гжель», компании «Мишка Михалыч» и Гжельского отделения Союза женщин России.

С теплыми словами к ребятам и взрослым обратилась директор ТУ «Гжель» Нина Александровна Ширенина и председатель местного отделения Совета ветеранов Тамара Гейдаровна Колонина.

А дальше — волшебство! Танцы, загадки, веселые эстафеты, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, Снеговичок-почтовичок собрал письма с самыми заветными желаниями, дети читали стихи и поздравляли главного зимнего волшебника. Каждый маленький гость унес домой сладкий подарок!

А в завершение все заглянули в мастерскую Деда Мороза и своими руками сделали красивую новогоднюю игрушку — теперь она будет украшать елку и напоминать об этом празднике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.