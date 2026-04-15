14 апреля в СК «Борисоглебский» в Раменском состоялась Всероссийская ежегодная ярмарка трудоустройства. Ее цель — знакомство студентов с потенциальными работодателями, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На ярмарке присутствовал председатель Совета депутатов Раменского округа Юрий Ермаков.

«Ситуация непростая: с одной стороны — большое количество выпускников наших колледжей, с другой стороны — практически на всех предприятиях нехватка кадров. Я надеюсь, что после этой ярмарки наши предприятия вздохнут с облегчением, и ярмарка не пройдет даром», — отметил Ермаков.

Знакомство со служебными собаками, испытание себя в роли пожарного, снятие отпечатков пальцев — это различные интерактивные мастер-классы.

Они сделали встречу эффективнее и увлекательнее.

«Работодатели себя презентуют максимально интересно, чтобы ребята увидели именно работу компаний. Кто-то демонстрирует свою технику, кто-то свою продукцию. Отрадно, что приехали компании, готовые брать на работу ребят с ОВЗ», — рассказала руководитель отдела трудоустройства ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный техникум» Наталья Платицына.

Для тех, кто не смог посетить ярмарку, с 15 по 17 апреля будет доступен дистанционный формат.

Учащиеся техникумов и колледжей смогут посмотреть прямую трансляцию, на которой будут работодатели со всей Московской области.

