В Раменском школьникам рассказали, как не стать жертвой мошенников

Заместитель прокурора Роман Гончаров встретился в Раменском со школьниками и рассказал, как не стать жертвой мошенников. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

В ходе встречи разобрали, как правильно поступить, если поступает звонок с неизвестного номера, где неизвестные требуют деньги за якобы попавшего в беду родственника, либо приходит сообщение со странной ссылкой. Универсальный совет — сохранять хладнокровие и не предпринимать никаких действий по инструкции звонящего. Следует сразу завершить разговор и лично связаться с близкими, чтобы удостовериться в их безопасности. Ни в коем случае нельзя сообщайть коды из СМС и переходить по присланным ссылкам.

Роман Гончаров предупредил подростков, что даже участие в качестве дроппера (то есть посредника в мошеннических операциях) влечет за собой юридическую ответственность. Ключевое правило — не терять самообладания и не вестись на провокации.

Подобные мероприятия с населением в Раменской прокуратуре проходят систематически. Их цель — информировать граждан о способах защиты при общении в телефоне и в виртуальном пространстве.