В Раменском с начала года с/х производителям выделили около 90 млн рублей субсидий

В Раменском с начала года сельхозпроизводителям выделили около 90 миллионов рублей субсидий, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Как сообщил первый заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Юрий Ермаков, они выдаются как на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, так и на развитие животноводства.

«В прошлом году сельхозпроизводители Раменского округа получили 153 млн рублей субсидий по различным направлениям, включая приобретение техники, поддержку племенного животноводства и производства молока, компенсацию затрат на сельскохозяйственное страхование и агротехнологические работы. За 8 месяцев текущего года ими получено порядка 90 млн рублей. Ожидается, что за весь 2025 год показатель будет на уровне прошлого года», — рассказал Юрий Ермаков.

Еще одним инструментом поддержки АПК остается льготное кредитование. Если в прошлом году агропредприятия округа оформили кредитов на 25 млн рублей, то в текущем — уже на 57 млн рублей по ставке 7,4% годовых.

Всего в округе работают 17 сельскохозяйственных предприятий и 28 фермерских хозяйств. Приоритетными направлениями являются молочное животноводство и птицеводство, на долю которых приходится 88% от общего объема производимой продукции.

Под сельскохозяйственное производство в округе отведено 20 тысяч гектаров угодий. За последнее десятилетие в сельскохозяйственный оборот вернули свыше 12 тысяч гектаров.

«Под урожай 2026 года уже посеяно 1667 гектаров озимых культур, что на 10%превышает показатели прошлого года», — отметил Юрий Ермаков.

Как ранее сообщил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, в Московской области для фермеров предусмотрено более 30 мер господдержки.

Он напомнил, что только на гранты и субсидии для развития семейных ферм в этом году выделено порядка 120 миллионов рублей, на развитие сельского туризма — 38,3 миллиона рублей.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.