В Раменском проводят работы по озеленению

Раменское преображается благодаря масштабным работам по озеленению. В этом году по всему городу планируется высадить более 120 тыс. цветов и декоративных растений на общей площади свыше 3 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В этом году в Раменском будет разбит 61 цветник, из которых 27 клумб разместятся на общественных территориях, а 26 — во дворах жилых домов. Кроме того, появится 9 топиарных фигур из декоративных растений.

Для летнего озеленения подготовлено 120 тыс. цветов и декоративных растений разных видов. Красочные бегонии и сальвии, неприхотливые бархатцы, космеи и декоративная капуста украсят улицы и скверы Раменского. Общая площадь, отведенная под цветники и клумбы, превысит 3 тыс. кв. м.

После окончания летнего сезона отцветшие растения будут убраны, а на их место высадят 82 тыс. луковиц тюльпанов, которые распустятся следующей весной.

Все цветники будут регулярно поливаться, пропалываться от сорняков, подкармливаться удобрениями и подстригаться для аккуратного вида.

11 июня глава Раменского округа Эдуард Малышев лично проинспектировал ход работ по озеленению около ДК «Орбита» и дал указание привести в надлежащий вид бюст Серпиона Зеленкова — основателя и первого руководителя Раменского приборостроительного конструкторского бюро.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.