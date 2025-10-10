В Раменском прошло посвящение первоклассников в юные пешеходы с изучением ПДД

Старшеклассники в игровой форме объяснили малышам основы безопасного поведения на дороге и значение сигналов светофора. Первоклассники активно участвовали в беседе, отвечали на вопросы и обсуждали правильное поведение в различных дорожных ситуациях.

Участники отряда ЮИД рассказали о своей деятельности в школе и показали видеоматериалы о правилах перехода проезжей части, использовании средств индивидуальной мобильности и световозвращающих элементов. Особое внимание уделили построению безопасного маршрута от школы до дома. В ближайшее время планируется практическое занятие на улице для изучения такого маршрута.

По итогам мероприятия первоклассники получили подарки — игрушки и световозвращающие элементы, которые сразу же разместили на своих рюкзаках. Главным результатом стало обещание детей быть внимательными на дороге и понимание ответственности пешехода.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.