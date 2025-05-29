В Раменском прошло мероприятие в честь Дня пограничника

в Раменском состоялось мероприятие, приуроченное к празднованию Дня пограничника. На площадке у сквера ветеранов боевых действий собрались люди разных поколений, чтобы поздравить действующих пограничников и почтить память тех, кто отдал жизнь, защищая рубежи Родины, сообщили, а пресс-службе округа.

Среди участников были представители молодежного центра, ветераны из Совета ветеранов, воспитанники военно-патриотического клуба «Звезда», студенты местных учебных заведений, ветераны пограничной службы и участники специальной военной операции.

Выступающие рассказали об истории создания пограничных войск и подчеркнули важность службы, обеспечивающей охрану границ России. После этого все присутствующие почтили минутой молчания память погибших пограничников и возложили цветы к пограничному столбу, установленному в сквере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.