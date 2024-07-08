В Раменском прошла XVIII Конференция местного отделения «Единой России»

На XVIII Конференция местного отделения «Единой России» в Раменском обсудили результаты работы местного отделения партии «Единая Россия» за период с 2019 по 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

На предстоящих выборах примут участие 17 действующих депутатов, а также 13 новых кандидатов.

«Мы строим партийную работу, опираясь на реальные дела, реальных людей и добиваемся успехов, всегда имея в виду, что наш ориентир — партийные программы. Они не оторваны от жизни. Это программы федеральные, региональные и местные. Мы своей работой поддерживаем все уровни. В нашей жизни за пять лет прошли сотни крупных и обычных, повседневных событий, которые наполняют эти проекты содержанием. Хочу сказать спасибо политсовету, исполкому нашего местного отделения, фракции единороссов в совете депутатов и всем однопартийцам за совместную работу», — сказал Юрий Ермаков.

В числе кандидатов — представители молодежного отделения «Молодой Гвардии», сотрудники сферы образования, а также представители сферы ЖКХ и предприниматели.

Проекты «Единой России» охватывают множество сфер жизни: от поддержки семей и пожилых людей до благоустройства городов и помощи людям с ограниченными возможностями. В важной социальной работе активное участие принимает муниципальное отделение Союза женщин России. В его состав входят женщины, которые ведут активную жизнь, отличаются патриотизмом и даже отвагой. Они занимаются доставкой гуманитарных грузов в зону СВО. Координатором этой работы в рамках федеральной программы «Женское движение» является Нина Широкова. Она сотрудничает с организацией «Союз женского предпринимательства». Вместе они проводят выставки, женские форумы и тематические встречи.

Проект местной партийной организации «Парк-город», курируемая Сергеем Бурмистровым, реализуется прямо на глазах. После реконструкции парк стал еще лучше. Недавно он занял первое место среди шести финалистов конкурса «Парки России» и победил в номинации «Парк года» в категории городов с населением до 1 млн человек.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Андрей Хромов координирует проект местного отделения партии «Шахматы». В 2022 году по инициативе партии «Единая Россия» в Раменском была создана Шахматная федерация, президентом которой стал Андрей Хромов. Федерация занимается пропагандой шахмат среди детей дошкольного возраста и проводит турниры для участников разных возрастных категорий. Только в 2023 году было проведено более 30 турниров, организованных федерацией. В Раменском городском округе реализуются множество других значимых проектов, имеющих партийную поддержку.

В конференции также приняли участия депутат Государственной Думы Роман Терюшков, депутаты Московской областной Думы Олег Жолобов и Игорь Коханый.

Игорь Коханый отметил, что новые избранники продолжат собирать наказы в рамках реализации Народной программы партии и выполнять контроль за их своевременным и качественным исполнением.

«Местное отделение „Единой России“ продолжает активно внедрять Народную программу партии в социальной сфере Раменского городского округа, сосредотачивая усилия в области здравоохранения, образования и благоустройства. Уже есть законченные проекты, но есть и план на перспективу: например, ведется строительство нового школьного здания на ул. Высоковольтной, строительство ФОКа с залом для бадминтона и бассейном, а также благоустройство площади Победы», — сказал Коханый.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.