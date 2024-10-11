В Раменском прошел завершающий этап экологической акции «Чистый лес»

В Раменском в рамках регионального партийного проекта «Чистый лес» была проведена масштабная работа по очистке территории лесного массива в поселке Кратово, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Секретарь местного отделения «Единой России» Эдуард Малышев совместно с муниципальным координатором партийного проекта «Чистый лес» Сергеем Швага, коллегами по партии, молодогвардейцами, директором МБУ «Содержание и Благоустройства» Антоном Белоусовым и директором Виноградовского филиала «Мособллес» Анваром Рахматовым организовали масштабную работу по очистке леса от валежника и мусора, а также убрали упавшие деревья и сухостой.

«Сегодня принял участие в экологической акции „Чистый лес“, которая не только улучшает состояние наших лесов, но и создает более комфортные условия для отдыха всех, кто любит проводить время на природе. Я призываю каждого из вас заботиться о природе и сохранности окружающей среды. Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение экологии и сделать наш округ еще более красивым и чистым. Спасибо всем участникам за активность и поддержку», — сказал Эдуард Малышев.

Анвар Рахматов отметил, что ключевой целью проекта является создание и поддержание экологически чистой среды в окрестностях населённых пунктов и лесных массивов. Кроме того, проект направлен на усиление мер пожарной безопасности, чтобы предотвратить возгорания как в самих населённых пунктах, так и на объектах социальной инфраструктуры.

В мероприятии приняли участие около 100 человек. Для всех участников было организовано музыкальное сопровождение и палатка с горячим чаем и перекусом. Это позволило создать дружественную атмосферу и поддержать активистов во время работы.

«В нашем округе зародилась прекрасная традиция — акция „Чистый лес“. Она проводится в рамках национального проекта „Экология“ и федерального проекта „Сохранение лесов“, а также поддерживается партией „Единая Россия“. Эта акция напоминает нам, что чистота важна везде: и в лесу, и дома, и в подъезде. Но главное — в мыслях. „Чистый лес“ — это не только про сохранение природы, но и про ответственность за свои поступки и действия. Давайте вместе сделаем мир чище и лучше», — отметила депутат фракции «Единая Россия» Нина Широкова.

Благодаря совместным усилиям, удалось преобразить территорию площадью 2 гектара. В ходе работ было собрано 5 м³ бытового мусора, который был вывезен для утилизации. А также была собрана неликвидная древесина, которую аккуратно сложили в специальные места — кладницы — для дальнейшего перегнивания.

Цель регионального партийного проекта «Чистый лес» — поддержка подмосковных лесов в благоприятном состоянии. Для этого, посредством экологических акций, ведется партийный контроль, осуществляется общественный мониторинг экологической ситуации. Для эффективности к работе привлечены сторонники, экологические активисты и общественники региона. Кроме этого, в рамках партпроекта проходят мероприятия по расчистке лесов и лесовосстановлению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.