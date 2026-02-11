В Раменском прошел урок дорожной безопасности для учеников школы №8

Сотрудники «Лаборатории безопасности МО» 10 февраля провели в школе №8 Раменского урок по правилам дорожного движения для учеников разных возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №8 Раменского 10 февраля состоялся урок дорожной безопасности для учеников разных возрастных групп. Мероприятие организовали сотрудники «Лаборатории безопасности МО», которые провели занятия в формате живого общения и практических упражнений.

В уроке приняли участие более двухсот школьников. Им рассказали о важности использования световозвращающих элементов, необходимости пристегиваться и правилах перехода дороги, в том числе с индивидуальными средствами мобильности. Особое внимание уделили юным инспекторам движения, для которых безопасность на дороге — важная миссия.

После практической части представители Раменского телевидения проверили знания детей. Школьники уверенно ответили на вопросы о правилах перехода дороги и использовании световозвращателей. Организаторы отметили, что такие профилактические мероприятия способствуют формированию ответственного поведения на дороге и делают путь детей в школу и домой безопаснее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.