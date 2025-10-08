В Раменском прошел областной чемпионат по настольной игре

Мособлдума совместно с региональным отделением Общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» провела в Раменском муниципальном округе II Московский областной чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье». Мероприятие состоялось на базе физкультурно-спортивного комплекса «Борисоглебский» и, как в прошлом году, прошло в честь Дня Московской области, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

За звание лучших сегодня боролись 52 команды школьников, которые стали победителями муниципального этапа.

Поприветствовала участников председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова. Она отметила, что настольная игра была выпущена региональным парламентом в 2023 году. Ее принцип — перемещаясь по игровому полю, отвечать на вопросы и проходить задания.

«Я надеюсь, что эта игра, которую мы разработали специально для вас, поможет в увлекательной форме узнавать культурные особенности и историю Московской области, еще больше полюбить свой родной край. Ведь Подмосковье в том виде, в каком мы видим его сегодня, — это результат труда и достижений многих поколений. Вы уже прошли школьный и муниципальный этапы, а сегодня представляете лучших из лучших на областном уровне. Каждый из вас, каждая команда — уже победители. Желаю вам найти новых друзей, познакомиться со своими соседями по столу, ездить друг к другу в гости и вместе развивать нашу Московскую область. Успехов вам сегодня!» — обратилась к ребятам Линара Самединова.

Напутственные слова командам чемпионата сказала Анастасия Бочарова, председатель совета регионального отделения Движения Первых Московской области.

«Кто знает, что настолки — это действительно круто? Естественно, единогласно. А если игра еще дает возможность узнать уникальность региона, его богатство и культуру — это втройне круче. Вы сегодня готовились, вы из 9 тысяч ребят, кто дошли до регионального этапа. И я уверена, что вы теперь точно знаете про памятные и уникальные места нашего Подмосковья, и знаете, что связывает бизонов с нашим регионом. Желаю каждому удачи, и играйте честно», — подчеркнула Анастасия Бочарова.

Ребята сосредоточились на игре, борьба шла хоть и в дружеской обстановке, но напряженно. Всего школьникам предстояло пройти 6 таймов. В этом году в рамках празднования 80-летия Победы отдельный тур посвятили вопросам о Великой Отечественной войне.

Механика проведения простая — за основу взяли наработки первопроходцев из Электростали. Капитан располагается за основным игровым столом, команда — за его спиной. На столах для капитанов находится основное игровое поле, для команд — планшеты, копилки для жетонов за правильные ответы и карточки с дополнительной информацией.

В течение трех таймов в топ лидеров вышла команда из городского округа Реутов. Ребята поделились своими впечатлениями от игры и признались, что на практике все не так легко, как они думали. Но, по их словам, невероятно увлекательно.

«На самом деле мы готовились очень долго — около месяца. Также я участвовала в этой игре в прошлом году. В принципе, результатом мы очень довольны, не ожидали настолько хорошего результата, если честно. Так как игра непростая. Наша команда очень сплоченная, мне нравится работать с ребятами, они очень целеустремленные, все делают, помогают. Именно за счет этого, мне кажется, нам удалось вырваться вперед», — рассказала капитан команды школы № 10 из Реутова Ксения Дзгоева.

Некоторые вопросы школьников очень удивили. И теперь они готовы делиться новыми знаниями со сверстниками.

«Мы узнали, на самом деле, очень много всего, невозможно все перечислить. Конечно, многое запоминается. Лично мне запомнился вопрос про джинсы. Оказывается, первые джинсы в СССР производили в соседнем с нами городе Верея», — поделилась капитан команды школы «Перспектива» из Можайского муниципального округа Полина Сидорова.

По итогам всех раундов определилась тройка команд-лидеров, набравших наибольшее количество баллов. Призовые места на чемпионате распределились следующим образом:

Первое место — команда школы № 5 из городского округа Электросталь;

Второе место — команда Барабановской школы из городского округа Кашира;

Третье место — команда Ликино-Дулевской гимназии из Орехово-Зуевского городского округа.

«На протяжении всей игры я и моя команда очень сильно переживали. После игры, пока ждали результаты, переживали еще сильнее. Но в итоге — всплеск эмоций. И мы все очень рады и довольны, что победили. Мы очень готовились, начиная с прошлого года», — поделилась эмоциями капитан команды-победителя Варвара Пискарева.

В специальных номинациях лучшими стали:

«80-летие Победы в Великой Отечественной войне» — команда школы № 4 из городского округа Щелково;

«Культура малой Родины» — команда школы № 10 из городского округа Реутов.

Победителям вручили спилс-карты Московской области. Все участники игры получили памятные подарки. Среди сувениров — книга «От обороны к Победе. Путеводитель юного патриота Подмосковья», созданная Мособлдумой в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Примечательным стало то, что сегодня в настольную игру «Мое Подмосковье» играли не только в Московской области, но и в Крыму — в детском лагере «Артек» в рамках фестиваля «Город мастеров».

Юные представители Подмосковья провели для артековцев мастер-класс по настольной игре. Теперь воспитанники лагеря смогут оттачивать свое мастерство хоть каждый день — все 11 лагерей «Артека» получили игру в подарок.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.