В Раменском прошел медиазавтрак ко Дню российской печати

В Раменском в День российской печати состоялся медиазавтрак, на котором представители СМИ, эксперты и активисты обсудили вопросы защиты уязвимых граждан и роль прессы в поддержке общества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Раменском прошел медиазавтрак, приуроченный ко Дню российской печати. За одним столом собрались представители СМИ, эксперты и активисты, чтобы обсудить актуальные вопросы информационной повестки округа.

Особое внимание участники уделили защите детей и людей старшего поколения. Обсуждались способы эффективного информирования о правилах безопасности и предотвращении мошенничества и травматизма через СМИ и социальные сети.

Ключевой темой встречи стала поддержка и адаптация бойцов, а также жителей новых регионов. Руководитель Раменского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулик отметил, что многие жители хотят оказать гуманитарную помощь, но не знают, как это сделать. Пресса, по мнению участников, должна помогать развеивать страхи и делать процесс помощи прозрачным и понятным.

Заместитель председателя совета депутатов Нина Широкова поздравила сотрудников медиацентра с профессиональным праздником и поблагодарила их за важную работу по донесению актуальной информации до жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.