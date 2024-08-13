В Раменском прошел II этап XVII Конференции партии «Единая Россия»

В городском округе Раменское состоялся второй этап конференции, на котором была принята предвыборная программа местного отделения «Единой России» на выборах в совет депутатов городского округа Раменское. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Выборы пройдут в шести пятимандатных избирательных округах на 147 избирательных участках. Ранее партия выдвинула 30 своих кандидатов, из числа победителей предварительного голосования.

В основе предвыборной программы местного отделения партии «Единая Россия» наказы избирателей. Работа по сбору новых предложений будет продолжена до Единого дня голосования.

Принятая программа охватывает широкий спектр вопросов: от строительства новых школ и дошкольных учреждений до опилки деревьев и обустройства остановок на маршрутах общественного транспорта. Кандидаты от «Единой России», в случае победы на выборах будут обязаны контролировать исполнение всех пунктов программы.

«Сегодня основным для нас остается реализация намеченных в программе планов по повышению качества жизни горожан, жителей всех населенных пунктов округа и выполнение других задач, внесенных в Программу, среди которых, конечно, поддержка СВО. В программе мы подчеркиваем, что каждый наш кандидат, представленный на выборах, несет личную ответственность перед избирателями за исполнение их наказов. Мы готовы к преодолению новых вызовов времени и достижению целей, поставленных партией», — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Эдуард Малышев.

Он подчеркнул, что еще одной из главных задач, стоящих перед партией в экономической сфере, является сохранение и создание новых рабочих мест. Также, единороссами уделяется особое внимание социальной политике: поддержке молодых семей, защите материнства и детства, повышению роли семьи, созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

В рамках развития медицинского обслуживания граждан партия способствует тому, чтобы первичная медицинская помощь была доступной, а продолжительность жизни граждан увеличивалась. Укрепляется политика по привлечению квалифицированных кадров путем предоставления врачам социальных мер поддержки: служебные квартиры, комнаты в общежитии, содействие по устройству детей в школы и детские сады, земельные участки.

Кроме этого, в ходе Конференции Эдуард Малышев рассказал о том, что в округе строятся новые спортивные объекты, расширяются детские спортшколы, появляются новые виды спорта. Например, по инициативе единороссов в 2023 году создана Раменская федерация бокса и кикбоксинга.

«Партактивом продолжится контроль за объектами, вошедшими в народную программу. Мы работаем над тем, чтобы ввести в строй новые учреждения образования, завершить реконструкцию площади Победы, повысить уровень воспитательной патриотической работы в школах, сохранить здоровье учащихся, обеспечить школы и детские сады современным учебным оборудованием, развивать цифровую образовательную среду. Еще одним важным направлением работы является содействие переселение граждан из аварийного жилья в современные квартиры», — прокомментировал секретарь местного отделения «Единой России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.