В Раменском прошел чемпионат Лиги клубов Всероссийского конкурса «Большая перемена»

В Раменском 22 марта прошел кейс-чемпионат Лиги клубов Всероссийского конкурса «Большая перемена» Московской области по естественным наукам. II Межрегиональные соревнования были проведены в Гжельском государственном университете. Чемпионат собрал большое количество организаторов, среди которых национальный проект «Молодежь и дети» и «Движение Первых». Решение сосредоточиться на естественно-научных компетенциях было неслучайным, сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

Ученики 11-х классов все чаще выбирают предметы научной направленности для сдачи ЕГЭ: «Если говорить о выпускниках раменских школ, то более 37% ребят выбирают естественно-научные предметы. Это химия, физика, профильная математика, информатика, биология», — отметила председатель Комитета по образованию администрации Раменского округа Наталья Асеева.

В чемпионате приняли участие около ста школьников и студентов, которые приехали из различных регионов страны. Среди них были представители Тулы, Одинцово, Клина, Павловского Посада, Дзержинского, Раменского и Республики Удмуртия.

«Это шаг навстречу к будущему. Сейчас дети в себя вкладывают, потому что наше будущее — это молодежь. Уникальная молодежь: они умные, широко видят, у них нет границ. Участвуя в таких мероприятиях, они развиваются и заявляют о себе: я — первый», — рассказала директор Раменского городского парка Анна Юсупова.

Организаторы подчеркивают, что формат данных состязаний напоминает чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы». Для оценки участников были приглашены ведущие преподаватели Гжельского университета, а также эксперты. Участникам было предложено выполнить нестандартное и креативное задание, требующее проявления находчивости. Одним из критериев оценки стало умение применять полученные знания в нужный момент.

В чемпионате участвовали раменские юнармейцы. Лучшие представители этого движения, учащиеся школы № 21 и Ново-Харитоновской школы № 10, были направлены на соревнования. Между отделениями «Движения Первых» и «Юнармии» существует тесное сотрудничество.

По итогам чемпионата уже определены победители, которые смогут показать себя на всероссийском уровне.

