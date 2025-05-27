В Раменском пройдет музыкальный фестиваль «Связь поколений»

В фабричном дворе ресторана «Арт хаус» в Раменском с 6 по 28 июня пройдет масштабный музыкальный фестиваль «Связь поколений». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Организаторы подготовили насыщенную программу с выступлениями трибьют-групп, исполняющих хиты легендарных рок-коллективов разных эпох. 6 июня откроет фестиваль группа Dans Ramblers с песнями The Beatles. 7 июня публику ждет шоу Elvis on tour с хитами Элвиса Пресли. Далее последуют концерты трибьютов Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen и других культовых рок-групп.

По словам основателя площадки Артура Ракова, фестиваль задуман как платформа для музыкального просвещения и объединения поколений.

«Мы хотим помочь старшему поколению оставаться на волне современной культуры и передать молодежи музыкальное наследие в новом прочтении», — отметил он.

Большинство концертов будут бесплатными для зрителей. Организаторы приглашают раменчан погрузиться в атмосферу живой музыки и провести культурный досуг на открытом воздухе.

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