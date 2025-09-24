В Раменском проходят реставрационные работы бюста С. В. Зеленкова

Зеленков Серапион Вениаминович (1911–1994) — в период с 1943 по 1948 г. был парторгом на Раменском приборостроительном заводе, а с 1948 по 1980 г. проходит путь от начальника Опытно-конструкторского бюро до главного конструктора, руководителя Раменского приборостроительного конструкторского бюро (РПКБ), выделившегося из состава завода. На основе созданных разработок С. В. Зеленков защитил диссертацию, получив ученую степень доктора технических наук. За заслуги в области приборостроения Серапион Вениаминович удостоен орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и других правительственных наград, а в 1976 г. — звания «Герой Социалистического Труда».

За вклад в развитие инфраструктуры родного города С. В. Зеленкову присвоено звание «Почетный гражданин города Раменское». Память Серапиона Вениаминовича увековечена бронзовым бюстом, который установлен на бульваре, напротив родного предприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.