В Раменском продолжают благоустраивать центральную площадь города

Строители создают новую зону для прогулок и активного отдыха с видом на Борисоглебское озеро. Уже установлены три теннисных стола, а также спортивно-игровой комплекс «Полоса препятствий». Впереди — укладка резинового покрытия. Кроме того, под верхней смотровой площадкой появятся велопарковка и пункт проката инвентаря. В настоящее время на стройплощадке задействованы 26 рабочих и одна единица техники.

По проекту реконструкции второго участка площади Победы будет высажено большое количество деревьев и кустарников, также проведут работы по укладке газона. На участке общей площадью более 1300 квадратных метров предусмотрено 6 пандусов с ограждениями для людей с ограниченными возможностями здоровья и мамочек с колясками. Заново заасфальтируют и часть велодорожки.

Стоит отметить, что при проектировании постарались учесть интересы разных категорий граждан, ведь площадь Победы — излюбленное место жителей города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.