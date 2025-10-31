В Раменском почтили память жертв политических репрессий

В истории нашей страны был непростой период, когда миллионы людей были необоснованно подвергнуты репрессиям со стороны государства — безвинно осуждены, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, ссылки или лишены жизни. С 1991 года 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий,

По сложившейся традиции в этот день в Раменском у мемориала, посвященного жертвам политических репрессий, состоялся митинг. Он собрал представителей администрации, депутатского корпуса, Совета ветеранов, Общества жертв политических репрессий, молодежных организаций.

С каждым годом все меньше становится тех, кто пережил все нелегкие испытания в трагические годы, а число молодых участников митинга, напротив, становится все больше.

Вела торжественное мероприятие председатель Совета ветеранов Раменского округа Надежда Желтухина. Она отметила важность его проведения, поскольку историю своей Родины, даже ее темные страницы, нужно знать и помнить.

«Это правильно, что в сегодняшней гражданской акции принимают участие не только люди, пережившие трагедию репрессий, и члены их семей, но и молодежь, — отметил председатель Совета депутатов Юрий Ермаков. –Именно им, молодому поколению, предстоит сделать так, чтобы таких трагичных событий больше не было в нашей стране. Наш митинг проходит в память о тысячах безвинно погибших людей, и я уверен, что эта память должна служить предостережением от пережитых обществом и преодоленных государством политически опасных решений».

Раменское отделение Общества жертв политических репрессий существует с 1991 года. Тогда оно насчитывало более 500 участников. Его первым председателем был Михаил Рогачев. Именно по его инициативе в нашем городе появилось памятное место, посвященное людям, пострадавшим в годы политических репрессий. Михаил Петрович и сегодня был в числе тех, кто пришел почтить их память.

В настоящее время местное отделение общества, которое объединяет 184 человека, возглавляет Любовь Викторовна Денисова. «Мы очень благодарны администрации округа в лице ее главы Эдуарда Малышева и Совету ветеранов, под руководством Надежды Желтухиной, за помощь и поддержку, которые они оказывают нашему обществу, — сказала она. — Такое неравнодушное отношение помогает нам жить и работать дальше. Это очень важно, ведь самому младшему члену нашей организации 69 лет, а самому старшему 99».

В ходе мероприятия ветераны поделились с молодежью своими воспоминаниями о том тяжелом времени и выразили общее мнение, что такое больше не должно повториться! После молитвы за невинно убиенных и пострадавших к подножию памятника легли красные гвоздики.

