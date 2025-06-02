В Раменском парке прошла выставка оружия и военной амуниции

В День защиты детей 1 июня в Раменском парке участники ассоциации ветеранов специальной военной операции Раменского муниципального округа устроили для детей и их родителей выставку оружия и военной амуниции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На выставке ребята могли рассмотреть вблизи различные виды стрелкового оружия, средства индивидуальной бронезащиты и другое военное снаряжение. Им также предоставили возможность примерить шлем и бронежилет, подержать в руках учебный автомат и сфотографироваться на память.

По словам руководителя ассоциации ветеранов СВО Раменского округа Александра Кулика, цель мероприятия — показать детям, что участники спецоперации делают все возможное, чтобы обеспечить им мирное и безопасное будущее.

Посетители выставки могли задать интересующие вопросы ветеранам боевых действий. Многие родители благодарили их за службу Отечеству.

Организаторы отмечают большой интерес со стороны юных раменцев к военной технике и снаряжению. Подобные мероприятия помогают воспитывать патриотизм и уважение к защитникам Родины.

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