В Раменском парке можно провести свои первые весенние выходные

В Раменском парке приготовили программу мероприятий для первых весенних выходных 1 и 2 марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Забег «5 Верст» пройдет 1 марта в Раменском парке. Забег - еженедельное мероприятие и идеальный вариант для первой пробежки. Чтобы принять участие в старте 5 верст, необходимо всего один раз зарегистрироваться на сайте 5verst.ru и принести с собой на старт полученный QR-код. С помощью QR-кода можно отслеживать свои результаты и участвовать в любых стартах проекта — дополнительно регистрироваться не нужно.

В 14:30 маленькие гости парка смогут принять участие подвижных играх для детей. Они пройдут на детской велотрассе. А в 15:15 в Раменском парке откроется творческая мастерская «Мастерим своими руками». Кроме того, на детской велотрассе в 16:15 состоится интерактивная детская программа. А если вы не успели посетить творческую мастерскую «Мастерим своими руками» днем, вы можете посетить ее вечером в 17.00. Возрастное ограничение мероприятий: 6+.

2 марта для любителей спорта на детской велотрассе в 11:30 пройдет спортивная игровая программа (6+).

Ближе к вечеру на площадке Лира посетители парка смогут потанцевать. В 17:00 здесь начнутся ретро-танцы (18+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.