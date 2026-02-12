В Раменском открылась выставка детских работ «Русский лубок»

Выставка знакомит посетителей со старинным видом народной графики — лубком. Это яркие картинки с пояснительными подписями, которые с XVII по XX век служили в России своеобразными газетами, учебниками и плакатами. Такие потешные листы украшали дома и были доступны всем слоям населения. Современные искусствоведы рассматривают лубок как самобытную часть культурного наследия и даже видят в нем предшественника современных комиксов.

На выставке представлены три типа работ: копии с оригинального старинного лубка, копии современных художников, работающих в этом стиле, а также авторские работы с самостоятельным осмыслением поговорок. Изначально лубок представлял собой оттиск с деревянной доски, который затем раскрашивали вручную простыми красками. Рисунок отличался лаконичностью и доступностью.

Выполняли работы ученики Образцового коллектива «Детско-юношеская изостудия» в возрасте от 5 до 17 лет. Руководит коллективом Вера Плюхова. В современном искусстве техника лубка становится способом самовыражения для юных художников, позволяя им изучать традиции народного творчества и создавать собственные произведения в этом стиле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.