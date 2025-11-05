В Раменском осенью откроется обновленная центральная библиотека
Фото - © Раменский медиацентр
Капитальный ремонт учреждения площадью свыше 400 квадратных метров ведется по наказам избирателей в рамках Народной программы «Единой России». Все работы планируется завершить до конца ноября, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.
«На модернизацию Раменской центральной библиотеки выделено 20 млн рублей, работы финансируются в равном соотношении из областного и местного бюджетов», — сообщил первый заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Юрий Ермаков.
По его словам, после обновления библиотека, которую ежегодно посещают 4 тысячи человек, будет соответствовать всем современным стандартам.
«Появятся удобные читальные залы и зоны для индивидуальной и групповой работы. Один из залов будет оборудован подиумом, новым звуковым и световым оборудованием для мероприятий любого формата», - пояснил Юрий Ермаков.
Отметим, по Народной программе партии в Раменском также продолжается ремонт Дома культуры «Строитель»: здесь, в частности, обновляют входную группу и меняют инженерное оборудование. Кроме того, начались работы по косметическому ремонту в Домах культуры «Гжелка» и «Родники».
А в 2023 году в округе построили Центр культурного развития «Гармония», расположенный в поселке Дубовая Роща.
Напомним, в этом году на модернизацию культурно-досуговой инфраструктуры Подмосковья выделят почти 1,5 млрд рублей. Сейчас идет капитальный ремонт 17 таких объектов.
Кроме того, в текущем учебном году на поддержку работников допобразования из областного бюджета выделено более 500 миллионов рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.
