В Раменском осенью откроется обновленная центральная библиотека

Капитальный ремонт учреждения площадью свыше 400 квадратных метров ведется по наказам избирателей в рамках Народной программы «Единой России». Все работы планируется завершить до конца ноября, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«На модернизацию Раменской центральной библиотеки выделено 20 млн рублей, работы финансируются в равном соотношении из областного и местного бюджетов», — сообщил первый заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Юрий Ермаков.

По его словам, после обновления библиотека, которую ежегодно посещают 4 тысячи человек, будет соответствовать всем современным стандартам.

«Появятся удобные читальные залы и зоны для индивидуальной и групповой работы. Один из залов будет оборудован подиумом, новым звуковым и световым оборудованием для мероприятий любого формата», - пояснил Юрий Ермаков.

Отметим, по Народной программе партии в Раменском также продолжается ремонт Дома культуры «Строитель»: здесь, в частности, обновляют входную группу и меняют инженерное оборудование. Кроме того, начались работы по косметическому ремонту в Домах культуры «Гжелка» и «Родники».

А в 2023 году в округе построили Центр культурного развития «Гармония», расположенный в поселке Дубовая Роща.

Напомним, в этом году на модернизацию культурно-досуговой инфраструктуры Подмосковья выделят почти 1,5 млрд рублей. Сейчас идет капитальный ремонт 17 таких объектов.

Кроме того, в текущем учебном году на поддержку работников допобразования из областного бюджета выделено более 500 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.